Insomniac не комментирует дату релиза Marvel's Wolverine, но признает "сдерживаемый ажиотаж" вокруг игры

После того, как Insomniac за последние несколько лет выпустила игры Marvel's Spider-Man и Ratchet & Clank, следующим крупным релизом студии станет Marvel's Wolverine. Возможно, это одна из самых ожидаемых игр от любой из собственных студий PlayStation, но это также одна из многих игр, о которой мы до сих пор мало что знаем.

После новостей об уходе Теда Прайса из студии и о том, что его место займут Райан Шнайдер, Чад Дезерн и Джен Хуан, их спросили о том, что будет дальше со студией в интервью Variety, и в частности о Marvel's Wolverine.

Мы анонсировали Marvel's Wolverine, и мы бы с удовольствием рассказали о ней, но сегодня мы должны быть как Логан и оставаться очень стойкими, пока не придет время выпустить когти. Как бы сильно мы ни сдерживали волнение, нам нужно его придержать. Так что это все, что мы могли сегодня сказать о наших предстоящих проектах.

Marvel's Wolverine была анонсирована еще в 2021 году. В 2023 году злоумышленники взломали серверы Insomniac, раскрыв массу информации, изображений и кадров новой игры, но студия пока не выпустила ничего официального, кроме первоначального CG-тизера несколько лет назад.

Wolverine — единственная анонсированная игра Insomniac, но у студии есть как минимум еще одна игра в разработке. Прайс сказал в сообщении в блоге, что Insomniac сегодня находится в сильном положении, «каждая игра в разработке выглядит прекрасно и играется фантастически».