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Marvel's Wolverine 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.6 195 оценок

Insomniac не комментирует дату релиза Marvel's Wolverine, но признает "сдерживаемый ажиотаж" вокруг игры

monk70
Новости

После того, как Insomniac за последние несколько лет выпустила игры Marvel's Spider-Man и Ratchet & Clank, следующим крупным релизом студии станет Marvel's Wolverine. Возможно, это одна из самых ожидаемых игр от любой из собственных студий PlayStation, но это также одна из многих игр, о которой мы до сих пор мало что знаем.

После новостей об уходе Теда Прайса из студии и о том, что его место займут Райан Шнайдер, Чад Дезерн и Джен Хуан, их спросили о том, что будет дальше со студией в интервью Variety, и в частности о Marvel's Wolverine.

Мы анонсировали Marvel's Wolverine, и мы бы с удовольствием рассказали о ней, но сегодня мы должны быть как Логан и оставаться очень стойкими, пока не придет время выпустить когти. Как бы сильно мы ни сдерживали волнение, нам нужно его придержать. Так что это все, что мы могли сегодня сказать о наших предстоящих проектах.

Marvel's Wolverine была анонсирована еще в 2021 году. В 2023 году злоумышленники взломали серверы Insomniac, раскрыв массу информации, изображений и кадров новой игры, но студия пока не выпустила ничего официального, кроме первоначального CG-тизера несколько лет назад.

Wolverine — единственная анонсированная игра Insomniac, но у студии есть как минимум еще одна игра в разработке. Прайс сказал в сообщении в блоге, что Insomniac сегодня находится в сильном положении, «каждая игра в разработке выглядит прекрасно и играется фантастически».

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Евгений Кондратенко

На Techpowerup уже появилась статья о смене руководства студии Insomniac. Хз как это отразится на Wolverine, но мне кажется будет такая же шляпа, как Spider-Man 2.

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ExperimentalRumble

Как-как!!! Наберут ещё отбросов из срак бэби-инк!

0
My life is a game

жду

0
ExperimentalRumble

YOU CRAZY?!

0
My life is a game ExperimentalRumble

поч?игры сони норм, не шедевры, но на фоне других нормально

0
ExperimentalRumble My life is a game

Ну смотреть на шоу уродов от срак бэби-инк?

0
My life is a game ExperimentalRumble

где это шоу?
в 1 части павука я такого не нашел
в 2 части вроде есть доп квест на геев и все

я не настолько нежный, чтобы отказываться от игры, где я возможно даже не встречу такого квеста

0
ExperimentalRumble My life is a game

В Marvel's Wolverine точно будет!

0