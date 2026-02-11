Insomniac не покажет ничего нового по Marvel's Wolverine на ближайшем State of Play

Один из самых ожидаемых экшенов последних лет — Marvel’s Wolverine от Insomniac Games — не появится с новыми материалами на ближайшей презентации PlayStation State of Play. Студия дала это понять, ответив фанатам в соцсетях.
На вопрос о том, когда ждать свежую информацию об игре, разработчики лаконично ответили: «Весна 2026». Это практически исключает появление новых трейлеров или геймплея на грядущем шоу Sony.
Впрочем, полностью исключать присутствие Wolverine всё же нельзя — теоретически могут показать уже знакомые кадры или просто напомнить о проекте. Однако полноценного геймплея ждать не стоит.
Marvel’s Wolverine находится в разработке уже несколько лет и стал одним из самых обсуждаемых проектов Insomniac после масштабной утечки ранних билдов. Несмотря на редкие новости, интерес к игре остаётся высоким, а ранее сообщалось, что релиз может состояться в 2026 году, возможно — во второй половине года, если не возникнет задержек.
