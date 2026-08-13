Insomniac объяснила, почему костюм Росомахи в Marvel's Wolverine сам восстанавливается после повреждений

Одним из самых обсуждаемых моментов после июньской демонстрации геймплея Marvel’s Wolverine стала необычная особенность костюма Логана: он восстанавливается вместе с самим Росомахой. Некоторые игроки посчитали это забавным и начали шутить, что герой обладает исцеляющим фактором уже не только тела, но и одежды.

Теперь Insomniac объяснила, что за этой особенностью нет какого-то секретного элемента лора или наномашин. Причина гораздо проще — удобство игрового процесса и визуальный баланс.

Разработчики рассказали, что во время ранних тестов повреждённая одежда могла оставаться на Росомахе слишком долго. Из-за этого игрок переставал ощущать себя мощным героем, а после нескольких продолжительных боёв Логан фактически выглядел так, будто от его костюма остались одни лохмотья.

Поэтому студия решила показывать последствия жестоких сражений, но спустя определённое время восстанавливать внешний вид костюма, чтобы он не выглядел постоянно изорванным.

При этом Insomniac не отказалась от самой системы повреждений. Для каждого костюма была создана отдельная система, которая отображает получаемый урон, а разработчики уделили много внимания и визуальным эффектам крови.

Например, кровь в игре не является просто заранее подготовленной анимацией: частицы действительно взаимодействуют с окружением, оставляют следы на земле, а при попадании в воду смываются и создают характерные кровавые разводы.