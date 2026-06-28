Insomniac покажет секреты разработки Marvel's Wolverine в официальном артбуке

Студия Insomniac Games совместно с издательством Dark Horse анонсировала 208-страничный артбук Marvel’s Wolverine: The Art of the Game. Книга в твердом переплете позволит геймерам и фанатам комиксов заглянуть за кулисы разработки грядущего супергеройского экшена и подробно изучить процесс его создания от ранних концептов до финального релиза.

Внутри издания игроков ждут уникальные полноцветные наброски, чертежи и комментарии известного игрового журналиста Алекса Форбс-Калвина. Материалы детально иллюстрируют ключевые места действия будущих приключений Логана, среди которых окажутся заснеженные канадские леса, оживленные улицы ночного Токио и изолированный опасный остров Мадрипур.

Выход самого эксклюзива для PlayStation 5 запланирован на 15 сентября 2026 года. Печатный коллекционный альбом поступит в продажу чуть позже — 3 ноября 2026 года, став отличным дополнением к прохождению игры. Книга получит увеличенный формат страниц (примерно 23×30 см), а ее стоимость составит $54,99.

Сбор предварительных заказов на артбук уже стартовал на площадках Amazon, Dark Horse Direct и у других крупных ритейлеров. Судя по первым демонстрациям игры, визуальный стиль локаций обещает быть впечатляющим, поэтому альбом станет ценным приобретением для всех любителей качественной игровой графики и фанатов Росомахи.