Insomniac приглушила "нюх" Росомахи - новый хотфикс Marvel's Wolverine сделал следы менее навязчивыми

Insomniac Games выпустила для Marvel’s Wolverine хотфикс версии 1.001.005, затронувший систему чувств Логана и несколько технических проблем. Одним из главных изменений стало снижение непрозрачности Scent Trails и индикаторов Audio Sense — теперь визуальные подсказки должны выглядеть менее интенсивно и не так сильно перекрывать происходящее на экране.

Scent Trails помогают Росомахе ориентироваться по запаху, визуально обозначая направление к нужной цели. После релиза яркость подобных эффектов привлекла внимание игроков, поэтому разработчики решили сделать их менее навязчивыми. Полностью убирать систему в текущем обновлении не стали.

При этом Insomniac уже рассматривает дальнейшие изменения Senses. Студия сообщила, что изучает возможность появления переключаемых настроек в одном из будущих обновлений. Если такая функция будет реализована, пользователи смогут получить больше контроля над отображением соответствующих эффектов. Конкретные сроки разработчики пока не называют.

Хотфикс 1.001.005 также устраняет некоторые распространённые вылеты, с которыми после запуска столкнулся небольшой процент игроков. Других изменений в официальном списке исправлений не заявлено.

Таким образом, патч получился небольшим, но затронул сразу две заметные стороны Marvel’s Wolverine: стабильность игры и визуальное оформление одной из ключевых способностей Логана. Судя по заявлению Insomniac, доработка системы Senses на этом может не закончиться.