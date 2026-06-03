Insomniac рассказала про различные издания Marvel's Wolverine и показала новые скриншоты

Marvel’s Wolverine выходит 15 сентября 2026 года для PlayStation 5 и будет продаваться по цене 70 долларов. Предзаказы на физическое издание уже доступны, а цифровое Deluxe-издание можно приобрести за 80 долларов, которое включает в себя множество дополнительного контента. Обе версии также предлагают несколько бонусов за предзаказ, если вы приобретёте копию до запуска, включая уникальные скины для Росомахи.

Предзаказ любой версии Marvel’s Wolverine на PS5 дает вам ранний доступ к предметам «Классический коричневый костюм» и «Светоотражающие когти», одно дополнительное очко техники для использования в игре и четыре уникальных аватара PlayStation для вашего профиля PSN.

Цифровое Deluxe-издание будет доступно за 79,99 долларов и будет включать следующие бонусные предметы: