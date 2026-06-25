Insomniac успокоила коллекционеров: физическая версия Marvel's Wolverine выйдет с диском

На фоне споров вокруг будущего физических изданий игр студия Insomniac Games подтвердила, что покупатели Marvel’s Wolverine получат полноценную дисковую версию, а не коробку с кодом для загрузки.

Поводом для беспокойства игроков стали недавние сообщения о том, что физическое издание GTA 6 будет распространяться без диска. После этого многие поклонники начали задаваться вопросом, сохранится ли привычный формат релизов для других крупных проектов.

Один из пользователей напрямую спросил Insomniac Games в социальной сети X, будет ли физическая версия Marvel’s Wolverine содержать диск или только код для активации. Ответ студии оказался однозначным: «Физическая версия будет включать диск в коробке».

Для коллекционеров и поклонников физических носителей это стало хорошей новостью. Несмотря на стремительный рост цифровых продаж, многие игроки по-прежнему предпочитают дисковые версии, которые можно хранить в коллекции, перепродавать или обменивать после прохождения.

Обсуждение будущего физических изданий заметно усилилось после решений ряда крупных компаний всё чаще выпускать коробочные версии без полноценного носителя внутри. На этом фоне подтверждение от Insomniac выглядит своеобразным сигналом, что некоторые крупные разработчики пока не готовы полностью отказаться от традиционного формата.