Insomniac встали на защиту "вонючего следа" в Marvel's Wolverine после жалоб и насмешек от игроков

Разработчики Marvel’s Wolverine ответили на критику игроков, которым не понравился визуальный след, появляющийся во время использования нюха Росомахи. В сети его уже успели окрестить «газом», а некоторые пользователи потребовали добавить возможность полностью отключить эту подсказку.

Дискуссия вновь разгорелась после публикации обзоров игры. Поводом для шуток стал необычный визуальный эффект, который появляется за персонажами и другими объектами, когда Логан использует свои сверхчувства для отслеживания цели. При этом в настройках доступности Marvel’s Wolverine действительно нет отдельной опции для отключения следа.

На фоне обсуждения директор по маркетингу и работе с сообществом Insomniac Джеймс Стивенсон объяснил, что след вовсе не отображается постоянно. По его словам, он является частью канонических способностей Логана и появляется только в определенных ситуациях — когда Росомаха отслеживает конкретный запах или звук, человека, виски либо другой след, необходимый для продвижения по заданию.

Таким образом, разработчики фактически защитили спорную механику, объяснив её не обычной игровой подсказкой, а визуальным отображением сверхъестественных чувств Росомахи. След также может появляться, когда Логан чувствует запах или слышит звук, связанный с коллекционным предметом.

Тем не менее часть игроков считает, что даже ситуативная подсказка слишком сильно упрощает исследование мира. В качестве примера пользователи приводят недавние споры вокруг желтой краски в играх, которая напрямую указывает на интерактивные элементы окружения. По мнению критиков, подобные визуальные ориентиры оставляют слишком мало места для самостоятельного поиска и наблюдательности.

При этом полностью убрать подобные подсказки из игры оказалось бы непросто именно из-за способностей самого Росомахи. Логан по канону обладает чрезвычайно развитым обонянием и слухом, поэтому разработчикам пришлось найти компромисс между достоверным отображением его сил и привычной игровой логикой.

Стивенсон также уточнил, что поиск спрятанных предметов не превращается в автоматическую охоту за коллекционками: сначала игроку необходимо оказаться достаточно близко, чтобы Логан вообще смог уловить соответствующий запах или звук. Поэтому определенная часть исследования все равно остается за игроком.