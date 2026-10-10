Исполнитель роли Росомахи признался в разочаровании из-за смешанных оценок Marvels Wolverine

Первые рецензии игровых критиков на супергеройский экшен Marvels Wolverine от студии Insomniac Games были опубликованы за 2 дня до официального релиза и оказались неожиданно сдержанными. Средние оценки профильных изданий вызвали бурную реакцию в сообществе, а ведущий шоу Behind The Voice Абхи Джха решил напрямую спросить у исполнителя роли Логана Лиама Макинтайра о том, как неоднозначный прием повлиял на команду.

Актер не стал скрывать искреннего удивления и признался, что вердикт прессы стал для него тяжелым эмоциональным испытанием. Макинтайр посвятил разработке проекта около 5 лет жизни и вложил в создание образа когтистого мутанта все свои силы, поэтому прохладная реакция журналистов застала его врасплох.

Я был искренне удивлен. Я знал, какую игру мы создали, ведь я вложил в этот проект всю свою душу и сердце. Я работал над ним на протяжении 4-5 лет с полной отдачей, а команда разработчиков выложилась на максимум. Внутри меня все протестовало против таких оценок. Конечно, каждый имеет право на свое мнение, но та неделя перед релизом ощущалась как настоящие американские горки.

- Лиам Макинтайр, исполнитель роли Росомахи

Ситуация кардинально изменилась сразу после того, как доступ к боевику получили рядовые геймеры. По словам артиста, день официального релиза стал настоящим праздником для всей студии, поскольку реальный отклик сообщества резко контрастировал со статьями профильных обозревателей. Ленты социальных сетей буквально взорвались тысячами публикаций из встроенного фоторежима, а также роликами с демонстрацией яростных комбо против бойцов клана Рука.

Макинтайр подчеркнул, что живой интерес аудитории вернул создателям уверенность в проделанной работе. Для австралийского артиста ключевым фактором успеха стало именно признание фанатов, которые высоко оценили жестокость боевой системы, постановку катсцен и драматическую арку главного героя.

Когда проект наконец вышел и попал в руки обычных людей, все вокруг словно преобразилось. Моя лента заполнилась кадрами из фоторежима, игроки обсуждали сражения, разные типы врагов и делились чистым восторгом. Именно в этот момент пришло осознание, что мы выпустили отличную игру, которой можно гордиться.

- Лиам Макинтайр, актер

Несмотря на споры вокруг оценок прессы и сложный производственный цикл, сопровождавшийся утечками внутренних материалов студии, проект нашел преданную аудиторию на платформе PlayStation 5. Сам Макинтайр отметил, что считает возможность воплотить культового супергероя на экране главной вершиной в своей актерской карьере.