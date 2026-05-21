Июньская State of Play может стать главным шоу Sony за год - кроме Wolverine ждут и другие эксклюзивы PlayStation

State of Play, которая состоится 2 июня, может оказаться куда масштабнее, чем ожидалось изначально. Sony Interactive Entertainment уже подтвердила, что главным проектом шоу станет Marvel’s Wolverine от Insomniac Games, однако, по данным инсайдера Nate the Hate, презентация не ограничится только этой игрой и спин-оффом God of War с Фэй.

По словам инсайдера, Sony может подготовить и другие эксклюзивы для PlayStation, хотя конкретные проекты пока не называются. На фоне того, что июньский State of Play фактически заменяет традиционную летнюю конференцию PlayStation времён E3, такой подход выглядит логично. Обычно именно для собственных шоу Sony приберегает наиболее важные анонсы.

Отдельное внимание сейчас приковано к возможному приквелу God of War Ragnarök, где главной героиней станет Фэй. По слухам, в игре также появится Тюр, а сама история будет связана с мифологиями Ближнего Востока и Азии. Но именно разговоры о «других эксклюзивах» подогревают интерес сильнее всего, потому что Sony пока довольно осторожно раскрывает свои будущие проекты.

При этом Nate the Hate советует не ждать слишком громких чудес. По его словам, шоу должно быть «хорошим», но без ощущения полного переворота индустрии. И это, пожалуй, звучит реалистично: сейчас Sony важнее показать стабильную линейку крупных игр, чем пытаться шокировать аудиторию десятком CGI-анонсов.

На фоне Summer Game Fest и Xbox Showcase июньский State of Play становится для PlayStation важной проверкой. Игроки ждут подтверждения того, что у Sony всё ещё достаточно сильных эксклюзивов, чтобы удерживать статус главной платформы для одиночных блокбастеров.