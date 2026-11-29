Спустя два месяца после релиза Marvel’s Wolverine поклонники игры Insomniac Games начали вновь обсуждать, насколько заслуженной оказалась обрушившаяся на проект волна критики. В тематическом сообществе развернулась дискуссия, участники которой попытались переосмыслить своё отношение к эксклюзиву PlayStation 5.

Некоторые пользователи считают, что игра оказалась значительно лучше, чем о ней принято говорить в интернете. По их мнению, негативная реакция была чрезмерной, а дискуссии вокруг так называемой повестки затмили реальные достоинства проекта. Среди положительных сторон игроки отмечают визуальную составляющую, жестокую боевую систему, актёрскую игру и проработку отдельных персонажей.

Некоторые поклонники даже ставят Marvel’s Wolverine в один ряд с Marvel’s Spider-Man 2, считая, что проект незаслуженно подвергся столь масштабной критике.

Однако далеко не все участники обсуждения готовы пересмотреть своё отношение к игре. Пользователи продолжают критиковать однообразную боевую систему, недостаточное количество боссов, ограниченную вариативность сражений, спорные сюжетные решения и небольшую продолжительность кампании при стоимости в $70.

Часть игроков придерживается более умеренной позиции, оценивая Marvel’s Wolverine примерно на 7 баллов из 10. По их мнению, игра получилась достаточно увлекательной, но не смогла оправдать высоких ожиданий, сформировавшихся благодаря предыдущим проектам Insomniac Games.

Даже некоторые из тех, кто получил удовольствие от прохождения Marvel’s Wolverine, признаются, что не испытывают желания возвращаться к игре, в отличие от серии Marvel’s Spider-Man. При этом они считают, что сравнения проекта с такими провальными играми, как Concord, являются чрезмерными.