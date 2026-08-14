Келли Ху, сыгравшая в "Людях-Икс 2", вернулась во вселенную Marvel, озвучив Джессан Хоан в Marvel's Wolverine

Актриса Келли Ху, известная по роли Леди Смертельный Удар в фильме "Люди-Икс 2", вернулась во вселенную Marvel спустя много лет, озвучив персонажа Джессан Хоан в предстоящем экшене Marvel's Wolverine от студии Insomniac Games.

В Marvel's Wolverine история разворачивается спустя три года после того, как Логан покинул свою команду. Ему приходится вернуться в Команду Икс в один из самых мрачных периодов ее существования.

Игра выйдет 15 сентября эксклюзивно на PS5.