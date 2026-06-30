Книга по Marvel's Wolverine от Dark Horse раскрыла новые подробности о мире и противниках игры

Издательство Dark Horse Comics анонсировало 208-страничный официальный артбук Marvel's Wolverine: The Art of the Game, посвященный будущей игре от Insomniac Games. В книгу вошли эксклюзивные концепт-арты, эскизы персонажей и локаций, а также пояснения от команды создателей. Первые опубликованные страницы уже раскрыли обновленный образ Логана, несколько игровых зон и внешний вид противников.

Описание артбука подтверждает ключевые детали игрового процесса и сюжета. Игроков ждет уникальная история, в которой Росомаха сразится с культовыми злодеями комиксов: Стражами, Омегой Редом и Мистик. География проекта станет масштабнее прошлых тайтлов студии. Логан посетит заснеженные леса Канады, оживленный Токио и знаменитый среди фанатов остров Мадрипур, где ему предстоит задействовать все свои мутации и адамантиевые когти.

Издание подробно задокументирует весь процесс разработки главного эксклюзива для PlayStation 5 — от черновых набросков до финальных сцен.

Артбук поступит в продажу 3 ноября 2026 года на английском языке. Релиз самой игры запланирован чуть раньше — на 15 сентября 2026 года.