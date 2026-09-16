Команды PlayStation поздравили Insomniac с выходом Marvel's Wolverine потрясающими артами

Marvel's Wolverine вышла на PS5 вчера, 15 сентября. В честь релиза проекта от Insomniac Games различные студии PlayStation поделились в соцсетях серией кроссовер-артов, на которых Логан оказывается в других игровых мирах.

Santa Monica Studio представила изображение, на котором Логан и Кратос стоят бок о бок с оружием наготове. Работа выполнена в стилизованной, «мультяшной» манере и предлагает пофантазировать о том, как выглядело бы столкновение этих двух воинов. Далее идет Firesprite — студия, работавшая над Until Dawn 2; они показали Логана на сеансе у психиатра, который появляется в игре.

Guerrilla представила арт, стилизованный под обложку комикса: на нем Логан и Элой готовятся вступить в бой. Тем временем Housemarque показала Росомаху перед затмением в самом сердце Сароса (Saros). Sucker Punch Productions поместила Росомаху на крышу японского здания рядом с Ацу — главной героиней Ghost of Yotei.