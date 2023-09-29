Кроссовер между Marvel's Spider-Man и Wolverine? Креативный директор Insomniac опубликовал загадочное сообщение ©

Брайан Хортон, креативный директор Insomniac Games опубликовал на X загадочное сообщение, в котором поделился изображением обложки "The Amazing Spider-Man Number 592", где изображен Росомаха, который является одним из самых известных представителей Людей Икс.

В своем сообщении Хортон написал, что "Столкновение миров 2", и добавил хэштеги "#Росомаха" и "#ЧеловекПаук", но ничего больше не сообщил.

Учитывая, что Хортон получил широкую известность благодаря своей работе в Insomniac Games, это сообщение было расценено как тизер, который, возможно, является намеком на кроссовер между Marvel's Spider-Man и Marvel's Wolverine, являющихся самостоятельными играми. Insomniac Games уже доказала, что кроссоверы возможны, объединив Питера Паркера и Майлза Моралеса в одной игре - Marvel's Spider-Man 2, выход которой состоится на 20 октября.

Студия Insomniac по-прежнему хранит молчание по поводу Marvel's Wolverine - игры, которую она представила два года назад на PlayStation Showcase. Практически два года не было никакой информации, касающейся этой игры, до появления твита Хортона. В связи с этим пользователи сочли его предвестником будущего кроссовера от студии. Тем более, что студия уже доказала, что кроссоверы возможны, объединив Питера Паркера и Майлза Моралеса в одной игре - Marvel's Spider-Man 2, выход которой состоится на 20 октября.

Marvel's Wolverine - одна из самых ожидаемых игр, которую Sony и Insomniac Games анонсировали в конце 2021 года. Ранее уже высказывались предположения, что Sony готовит нечто грандиозное для своих игр по Marvel, которые выйдут на PS5, и в первую очередь это касается двух нынешних проектов Insomniac. И хотя конкретного упоминания не было, многие утверждали, что речь идет о многопользовательской игре по франшизам Spider-Man и X-Men, которая будет представлена в одной игре и, как ожидается, станет эксклюзивом для PS5.

Если учесть предыдущий намек на многопользовательскую игру, в центре которой окажутся Человек-паук и Росомаха, то новый тизер от креативного директора проекта Marvel's Wolverine компании Insomniac может стать более весомым. Вполне возможно, поскольку обе игры являются лицензионными для PlayStation от Sony, а Insomniac, как предполагается, создаст один из крупнейших кроссоверов в современной игровой истории.

На данный момент к этой информации следует относиться с большой долей скептицизма, поскольку каких-либо официальных подтверждений относительно кроссовера не поступало.