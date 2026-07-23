Лиам Макинтайр изучал повадки бешеных собак ради роли Росомахи в Marvel's Wolverine

В рамках San Diego Comic-Con 2026 издание Entertainment Weekly пообщалось с Лиамом Макинтайром, исполнившим роль Логана в Marvel's Wolverine. Актёр рассказал, что ради подготовки к образу пытался найти записи с бешеными собаками, чтобы лучше передать звериную сторону знаменитого мутанта.

По словам Макинтайра, ему было непросто решиться на столь агрессивную интерпретацию персонажа. Он опасался, что «дикий Логан» может выглядеть неубедительно, однако команда Insomniac Games поддержала актёра и заверила, что результат получился по-настоящему пугающим.

Сам Макинтайр отметил, что именно доверие к разработчикам позволило ему рискнуть и показать персонажа с новой стороны. При этом, как подчеркнул нарративный директор Уолт Уильямс, история Marvel's Wolverine строится не только вокруг ярости Росомахи, но и вокруг постоянной борьбы между его человеческой и звериной сущностью. По его словам, Логан воспринимает себя скорее человеком, вынужденным жить со своими особенностями, чем классическим супергероем.

Актёр добавил, что сценарий позволил ему раскрыть обе стороны героя — грубого и жестокого в бою, но при этом способного на преданность, сострадание и великодушие.

Оценить новую интерпретацию Росомахи игроки смогут уже совсем скоро — релиз Marvel's Wolverine состоится 15 сентября эксклюзивно на PS5.