Логан нашёл достойного противника - дерево: новый баг Marvel's Wolverine не отпускает героя на землю

Игроки Marvel’s Wolverine продолжают находить технические проблемы после релиза. По всем сетямe распространяются ролики с необычным багом, из-за которого Логан способен навсегда застрять в анимации спуска по дереву.

Проблема возникает в одном из ранних эпизодов во время поисков Джин Грей. Росомаха прыгает с крыши на наклонённое дерево и, используя адамантиевые когти в качестве тормоза, эффектно скользит к земле. Однако у некоторых пользователей анимация не завершается: герой достигает нижней точки, но продолжает бесконечно «спускаться», царапая дерево когтями и оставаясь на месте.

Судя по многочисленным сообщениям в сети, баг встречается у множества игроков. Некоторые пользователи утверждают, что перезапуск контрольной точки решает проблему, тогда как другим он не помог даже после нескольких попыток.

Нашёлся и более простой обходной путь — вообще не использовать предусмотренный разработчиками спуск. Игроки советуют спрыгнуть с крыши непосредственно на землю или приземлиться рядом с деревом. В отдельных случаях освободить Логана удавалось нажатием кнопки прыжка или уклонения, однако универсального решения, судя по комментариям, нет.

Аналогичный сбой упоминался и в технических впечатлениях от игры: журналисты также сталкивались с ситуацией, когда Росомаха достигал земли, но анимация скольжения продолжала проигрываться.

Баг не относится к критическим, поскольку проблемный участок можно обойти, однако зрелище с бесконечно царапающим дерево Росомахой уже успело стать поводом для шуток среди игроков.