"Логан не из тех, кто долго остаётся на одном месте" - разработчики Marvel's Wolverine об отсутствии открытого мира

Если Insomniac Games что-то и подчеркнули в Marvel’s Wolverine, так это то, что это история о Джеймсе «Логане» Хоулетте. Именно поэтому здесь нет других играбельных персонажей. Конечно, самое большое отличие от Marvel’s Spider-Man заключается в том, что это не игра с открытым миром. Логан может исследовать более открытые локации в поисках секретов, общаясь с другими персонажами между миссиями, но основной упор делается на линейный приключенческий экшен.

На вопрос о причинах такого подхода старший директор проекта Джесс Райнер-Рид объяснил :

Мы рассказываем историю Логана. Он очень сильно отличается от Человека-паука во многих отношениях. Одно из них — Логан не из тех, кто долгое время остаётся на одном месте. У него нет дружелюбного района. Он не обосновывается на одном месте. Во многом он одиночка.

Этот подход также повлиял на другие аспекты, в которых команда хорошо разбирается, включая перемещение по локациям. Как отметил руководитель технологического отдела Майк Фицджеральд:

Нам потребовалось некоторое время, чтобы понять, что передвижение не является важной частью характера Росомахи. Когда мы говорим о ключевых моментах, речь идёт о его когтях, его способности к регенерации, его ярости и гневе, его прошлом и борьбе с ним. Это лишь некоторые из основных элементов. Игра не должна быть всем и включать в себя всё. В то же время, вы не хотите, чтобы она вызывала раздражение или была медленной.

Что вполне логично, ведь любой, кто смотрел фильмы или читал комиксы, может подтвердить скорость Логана, особенно когда тот набрасывается на врагов. Однако интересно отметить и другие способы, которыми разработчики передали его черты характера.

Некоторые из них, правда, тонкие и забавные. Он умеет лазить по деревьям. То есть, он же Росомаха с когтями, благодаря которым можно карабкаться. Но если вы наступите на ветку, она согнётся, потому что он очень тяжёлый. Нам пришлось разработать целую систему. А вот Человек-паук просто наступает на что-нибудь, и это никак на него не влияет. Он очень лёгкий и ловкий. Как только мы сделали так, чтобы ветка гнулась под тяжестью, а листья двигались в нужном направлении, мы поняли: «О да, это похоже на этого персонажа, а не на того», даже из-за этой тонкой детали.

Marvel’s Wolverine выходит 15 сентября на PS5.