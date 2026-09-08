Лучший из лучших - новый трейлер Marvel's Wolverine демонстрирует короткие новые фрагменты игрового процесса

До выхода Marvel’s Wolverine от Insomniac Games, оригинальной истории, основанной на легендарном мутанте-антигерое, осталась всего неделя. Так что нет лучшего времени, чем новый трейлер под названием «Лучший из лучших», основанный на фирменной фразе Логана.

Для тех, кто видел трейлер с прошедшего на прошлой неделе State of Play, стоит отметить, что в нем заимствовано немало кадров. Однако, в нескольких новых фрагментах есть сцена, где Логан отбрасывает оторванный щупалец Стража обратно в него.

Мы также видим, как Логан сражается лицом к лицу с Леди Смертельный Удар, несмотря на то, что она владеет своей мистической катаной. В другом кадре он терпит крушение на самолёте возле здания Trask Industries. По сути, эти 30 секунд демонстрируют именно то, что делает Росомаху лучшим в своём деле, даже если его действия не очень приятны.

Выход Marvel’s Wolverine состоится 15 сентября на PS5.