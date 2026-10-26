Marvel показала закулисье Marvel's Wolverine: как снимали выпивку, поцелуи и езду Логана на мотоцикле

Marvel Entertainment опубликовала закулисный ролик о создании Marvel’s Wolverine, посвящённый технологии захвата движений и работе актёров на съёмочной площадке. В видео исполнитель роли Логана Лиам Макинтайр и представители Insomniac Games показали, как некоторые привычные действия персонажей приходится имитировать из-за особенностей оборудования performance capture.

Например, закреплённые перед лицом камеры физически мешают актёрам нормально целоваться. По этой же причине во время сцен, в которых Росомаха пьёт, Макинтайру приходилось изображать соответствующие движения, не поднося руку непосредственно ко рту. Позднее необходимые предметы и движения воссоздаются уже внутри игры.

Не менее необычно выглядели сцены с мотоциклом. Настоящий байк на площадке не использовался — вместо него актёры работали со специальной конструкцией, имитируя положение тела и движения во время езды. Это позволяло записать performance capture, который затем использовался при создании финальной игровой сцены.

Лиам Макинтайр исполнил роль Росомахи не только голосом, но и посредством полноценного захвата движений и мимики. Ранее разработчики рассказывали, что актёр активно участвовал в формировании образа Логана и нередко предлагал собственные варианты поведения персонажа во время съёмок.

Marvel’s Wolverine вышла 15 сентября 2026 года эксклюзивно на PlayStation 5. Игра разработана Insomniac Games совместно с Marvel Games.