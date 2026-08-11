Marvel's Wolverine будет полностью доступна на диске на релизе

Insomniac Games готовится к масштабному релизу Marvel's Wolverine и только что подтвердила очень хорошие новости для поклонников физических носителей. Приключения Логана будут полностью доступны на диске, и вам не нужно будет скачивать всю игру с серверов, чтобы начать играть.

Marvel's Wolverine выйдет 15 сентября на PlayStation 5 и будет доступна как в цифровом, так и в физическом формате. Старший директор проекта Джесс Райнер-Рид подтвердил Eurogamer, что "игра будет полностью доступна с диска после покупки". Это не коробочный набор, где диск является лишь шлюзом для загрузки фактических данных.

Insomniac Games также призывает загрузить обновление к запуску. Разработчики продолжат исправлять ошибки и дорабатывать игру в последние недели перед релизом. Майк Фицджеральд, глава технологического отдела студии, сказал:

Мы перфекционисты. Мы используем каждую свободную минуту, чтобы улучшить даже самые мелкие элементы и выжать из игры максимум.

Эта новость приобретает дополнительное значение в контексте недавнего решения Sony. PlayStation прекратит выпуск игр на дисках начиная с января 2028 года, что сделает Marvel's Wolverine одной из последних крупных игр корпорации, предлагаемых в полном физическом релизе. Решение Sony вызвало широкую критику, петиции и протесты, а недовольство игроков заметно даже в рекламных материалах последней игры Insomniac Games.

Однако сама студия отказывается комментировать спорную стратегию владельца. На вопрос о ситуации Фицджеральд ответил лишь: «Сегодня мы хотим сосредоточиться на игре». Разработчики подчёркивают, что после многих лет работы они в первую очередь рады представить Marvel's Wolverine геймерам.