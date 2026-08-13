Marvel's Wolverine будет работать в 60 FPS с трассировкой лучей на обычной PS5

Insomniac раскрыла детали режима производительности Marvel’s Wolverine на базовой PlayStation 5. Разработчики подтвердили, что 60 кадров в секунду с трассировкой лучей будут стандартным режимом игры — впервые для проекта студии такой режим станет основным.

В Insomniac рассказали, что с самого начала разработки команда поставила цель добиться стабильных 60 FPS именно на обычной PS5. Поэтому игру изначально создавали с расчётом на такую производительность, а не добавляли соответствующий режим уже на финальном этапе.

Для динамичных боёв Marvel’s Wolverine это особенно важно: высокая частота кадров должна сделать управление Логаном более отзывчивым во время быстрых атак, комбинаций и перемещений.

При этом разработчики уделили большое внимание не только частоте кадров, но и детализации окружающего мира. В отличие от серии Marvel’s Spider-Man, значительная часть игры проходит за пределами крупных городов — в канадской дикой природе и Мадрипуре.

В игре будет использоваться новая технология для растительности: деревья, кусты и другие элементы окружения смогут реагировать на ветер, персонажей и происходящие вокруг события.

Отдельное внимание уделили разрушениям. Поскольку Росомаха буквально прокладывает себе путь через противников когтями, окружение после сражений не должно мгновенно возвращаться в идеальное состояние. Столы, торговые прилавки и другие объекты можно будет разрушать, причём они будут реагировать на столкновения физически.