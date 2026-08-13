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Marvel's Wolverine 15.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
6.8 353 оценки

Marvel's Wolverine будет работать в 60 FPS с трассировкой лучей на обычной PS5

IKarasik IKarasik

Insomniac раскрыла детали режима производительности Marvel’s Wolverine на базовой PlayStation 5. Разработчики подтвердили, что 60 кадров в секунду с трассировкой лучей будут стандартным режимом игры — впервые для проекта студии такой режим станет основным.

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В Insomniac рассказали, что с самого начала разработки команда поставила цель добиться стабильных 60 FPS именно на обычной PS5. Поэтому игру изначально создавали с расчётом на такую производительность, а не добавляли соответствующий режим уже на финальном этапе.

Для динамичных боёв Marvel’s Wolverine это особенно важно: высокая частота кадров должна сделать управление Логаном более отзывчивым во время быстрых атак, комбинаций и перемещений.

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При этом разработчики уделили большое внимание не только частоте кадров, но и детализации окружающего мира. В отличие от серии Marvel’s Spider-Man, значительная часть игры проходит за пределами крупных городов — в канадской дикой природе и Мадрипуре.

В игре будет использоваться новая технология для растительности: деревья, кусты и другие элементы окружения смогут реагировать на ветер, персонажей и происходящие вокруг события.

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Отдельное внимание уделили разрушениям. Поскольку Росомаха буквально прокладывает себе путь через противников когтями, окружение после сражений не должно мгновенно возвращаться в идеальное состояние. Столы, торговые прилавки и другие объекты можно будет разрушать, причём они будут реагировать на столкновения физически.

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Комментарии:  40
Ваш комментарий
Калобок
высокая частота кадров должна сделать управление Логаном более отзывчивым во время быстрых атак

Только не рассказывайте соснульщикам, что есть что-то больше 60 и 30 ФПС, они все ровно их не видят

39
MNM 777

c такой картинкой и отражениями можно было и