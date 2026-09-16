Marvel's Wolverine - мировой хит - игра стремительно завоёвывает популярность

У нас пока нет официальных данных о продажах Marvel’s Wolverine от Sony, но свежая статистика с серверов PlayStation выглядит весьма многообещающе. Проект студии Insomniac Games стартовал очень уверенно и входит в число самых продаваемых игр в десятках регионов PlayStation Store.

Согласно данным PS Store DB, Marvel’s Wolverine в настоящее время входит в топ-5 бестселлеров более чем в 50 регионах. Игра занимает 2-е место в США, Австралии и Франции, лидирует в Великобритании, Индии и Сингапуре, а также находится на 3-й строчке в Польше. В более широком региональном масштабе проект занимает 2-е место в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, и 3-е — в Европе.

Особого внимания заслуживают и оценки игроков. Marvel’s Wolverine может похвастаться средним рейтингом 4,84 из 5 на основе почти 19 000 отзывов, что делает её второй игрой с самым высоким рейтингом в PlayStation Store в 2026 году. Столь большое количество отзывов за короткий срок — ещё один показатель, свидетельствующий об очень высоких продажах.

Ситуация выглядит особенно любопытно, учитывая, что с момента выхода игра подвергалась критике за определённые аспекты приключений Логана. Игроки, в частности, отмечали высокую степень автоматизации некоторых игровых моментов; однако эти споры явно не помешали проекту добиться отличных результатов в PlayStation Store.

Хотя нам ещё предстоит дождаться конкретных цифр продаж, предварительные данные ясно дают понять одно: выход Marvel’s Wolverine вызвал огромный интерес во всем мире. Теперь остаётся лишь дождаться официального заявления от Sony.