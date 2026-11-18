Специалисты GameGPU продемонстрировали необычный способ повышения плавности изображения в Marvel’s Wolverine, запущенной на PlayStation 5 Pro. Подключив консоль к мощному игровому компьютеру с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090, им удалось получить выходной видеопоток с частотой до 360 кадров в секунду благодаря технологиям DLSS 5 и шестикратной генерации кадров DLSS 4.5.

Эксперимент проводился в рамках подготовки оборудования к предстоящему тестированию Grand Theft Auto VI. Для него использовался компьютер с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D и видеокартой GeForce RTX 5090. Консоль PlayStation 5 Pro подключили к ПК через внешнюю карту видеозахвата AVerMedia Live Gamer ULTRA 2.1 GC553G2. Изображение выводилось с помощью OBS Studio, а запись осуществлялась через приложение NVIDIA App.

Для улучшения качества изображения и повышения его плавности специалисты задействовали утилиту NeuralScreen версии 2.6.4l, активировав генеративный нейронный рендеринг NVIDIA DLSS 5 в реальном времени и шестикратную генерацию кадров DLSS 4.5 в режиме 6X.

В течение семиминутного тестирования проверялись сюжетные сцены с участием Логана, Саблезубого, Уолтера и Мистик, а также исследование заснеженных горных локаций и внутренних помещений исследовательского комплекса. По наблюдениям GameGPU, использование DLSS 5 заметно улучшило визуальную составляющую игры: лица персонажей, материалы костюмов и освещение стали выглядеть более детализированными и реалистичными.

При этом частота кадров обработанного видеопотока во время сюжетных сцен и исследования базы стабильно находилась в диапазоне от 312 до 360 FPS. Важно учитывать, что речь идёт именно об изображении, обработанном внешним компьютером с генерацией дополнительных кадров, а не о нативной производительности Marvel’s Wolverine на самой PlayStation 5 Pro.

Во время испытаний загрузка GeForce RTX 5090 составляла 73–76%, а графический процессор работал на частоте около 2857 МГц. Энергопотребление видеокарты находилось в пределах 330–368 Вт. Использовалось приблизительно 4–4,5 ГБ видеопамяти и около 10 ГБ оперативной памяти.

Процессор Ryzen 7 9800X3D функционировал на частоте 5225 МГц при загрузке всего 7–13%, без затруднений обрабатывая поступающий с консоли видеосигнал.

По итогам эксперимента специалисты GameGPU отметили стабильную работу всей системы, включающей PlayStation 5 Pro, карту видеозахвата AVerMedia, программу NeuralScreen и GeForce RTX 5090. Теперь оборудование готово к аналогичному тестированию Grand Theft Auto VI после выхода игры.