Marvel's Wolverine Осень 2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.6 260 оценок

Marvel's Wolverine не станет последней игрой от Insomniac Games по лицензии Marvel

Gruz_ Gruz_

Insomniac Games, студия из Калифорнии, входящая в состав Sony, разработала множество успешных игр по лицензии Marvel и будет продолжать это делать и дальше, согласно высказыванию Халука Ментеса, главы Marvel Games.

В интервью Game Informer Ментес назвал Insomniac «дорогими друзьями» и дал понять, что их сотрудничество продолжится и после выхода в следующем году игры Marvel's Wolverine.

Insomniac Games — часть большой семьи Marvel, вместе с ними мы сделали три видеоигры о Человеке-пауке, и когда дело дошло до возвращения Логана к жизни в мире видеоигр, всем в нашей команде было очевидно, что Insomniac — идеальный выбор. Marvel’s Wolverine, созданный вместе с нашими дорогими друзьями из Insomniac, пожалуй, является воплощением этой философии. Нас объединили наша общая культура и ценности, и мы очень гордимся тем, что будем продолжать сотрудничество еще долгие годы.

Чем займется Insomniac после выхода Marvel's Wolverine (конец 2026 года), пока неизвестно, хотя ходят слухи о спин-оффа Marvel's Venom, а также Marvel's Spider-Man 3. В документах, незаконно полученных в результате утечки из Insomniac, также упоминается игра Marvel’s X-Men, хотя вполне возможно, что планы уже изменились.

В любом случае, похоже, что в обозримом будущем Insomniac продолжит разрабатывать игры по Marvel, и в этом есть коммерческий смысл — все-таки игры серии Marvel’s Spider-Man входят в число самых продаваемых игр для PlayStation всех времен.

Комментарии:  3
нитгитлистер

отмучились можно сказать))

2
AlexFoRestor

Может когда-нибудь нам дадут поиграть в нормальную игру про Халка. Самый обделенный супергерой в плане игр, а те что есть очень посредственные

2
RPG fan of games

Интересно когда сделают игру про призрачного гонщика? Ну или дэдпула нового.