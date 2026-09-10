Marvel's Wolverine оценили ниже Marvel's Spider-Man 2 - критики хвалят Логана, но ругают однообразные бои и линейность

Первые обзоры Marvel's Wolverine от Insomniac Games появились в сети, и, судя по реакции критиков, новому проекту студии пока не удалось повторить успех Marvel's Spider-Man 2. На старте у игры сформировалась средняя оценка около 80 баллов на OpenCritic при 79% рекомендаций на основании первых 39 рецензий. Для сравнения, Marvel's Spider-Man 2 завершила релиз с 90 баллами на Metacritic по 145 критическим обзорам.

Главной причиной более сдержанной реакции стали боевые механики. The Guardian высоко оценил образ Логана и его историю, однако отметил, что сражения постепенно превращаются в повторяющееся избиение одинаковых противников. Журналист сравнил происходящее с олдскульными beat-'em-up и PS3-экшенами, подчеркнув, что игре не хватает той же свободы и разнообразия, которые делали бои в Spider-Man особенно эффектными.

Ещё одна сильная претензия автора — линейность. Даже большие локации вроде Мадрипура и Токио практически не дают свободы исследования: дороги перекрыты, а невидимые стены постоянно направляют игрока обратно к основному маршруту.

При этом издание отдельно похвалило самого Росомаху. По мнению критика, благодаря анимации и актёрской работе Лиама Макинтайра Логан получился одним из главных достоинств игры. Его отношения с Саблезубым и Джин Грей также получили положительную оценку.

The Verge оказался заметно доброжелательнее. Издание считает, что Wolverine удачно работает именно как более линейный и сфокусированный экшен. Журналист отметил кровавые сражения и эффектные постановочные эпизоды, а саму игру описал как своеобразное сочетание God of War и Uncharted.

Ещё серьёзнее звучит претензия к сюжету. The Verge считает, что после многообещающего начала история приходит к довольно предсказуемому и в значительной степени забываемому финалу. За пределами боёв и зрелищных постановочных сцен игра, по словам автора, часто превращается в «generic AAA game» — типичный крупнобюджетный проект, где даже некоторые миссии и диалоги выглядят стандартно.

Испанское издание MeriStation также не назвало игру провалом. Авторы похвалили техническое исполнение, зрелищные сцены и вторую половину кампании, отметив, что игра постепенно набирает темп и содержит немало запоминающихся эпизодов. Однако журналисты посетовали на повторяемость боёв и отсутствие ощущения настоящего прорыва.

Таким образом, Marvel's Wolverine пока выглядит не новым эталоном супергеройских игр Insomniac, а более узким и линейным экшеном с сильным главным героем. Это особенно заметно на фоне Marvel's Spider-Man 2, получившей 90 баллов на Metacritic и практически единодушное одобрение критиков — 144 положительных рецензии из 145.

Marvel's Wolverine выйдет 15 сентября 2026 года эксклюзивно на PlayStation 5. До релиза ещё несколько дней, поэтому итоговые оценки агрегаторов могут немного измениться после публикации дополнительных обзоров.