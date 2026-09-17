Marvel's Wolverine подешевела на 25% у шведского ритейлера всего через два дня после релиза

Физическая версия Marvel’s Wolverine для PlayStation 5 получила заметную скидку в Швеции практически сразу после выхода игры. Ритейлер Elgiganten снизил стоимость новинки на 200 шведских крон — с 799 до 599 крон, что соответствует скидке примерно 25%.
Особенно примечательны сроки появления предложения. Marvel’s Wolverine официально вышла на PlayStation 5 15 сентября 2026 года, поэтому скидка появилась всего через два дня после релиза. Дату выхода подтверждает как страница товара Elgiganten, так и официальный сайт PlayStation.
Речь идёт именно о дисковой версии Marvel’s Wolverine для PlayStation 5. На странице магазина разработчиком указана Insomniac Games, а издателем — Sony Interactive Entertainment.
Elgiganten отмечает предложение как временную акцию. Сниженная стоимость будет действовать до воскресенья, 20 сентября, либо до окончания запасов.
При этом сама по себе ранняя скидка не позволяет делать выводы о коммерческих результатах Marvel’s Wolverine.
Гомно и задаром не нужно
Пусть берут по такой скидке, эта игра того стоит
Диски уходят в прошлое, поэтому и скидка. Но ПК юзерам и такое даже не светит.
Тут всё просто: это игра отстой, вот на неё и скидка.