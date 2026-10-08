Marvel's Wolverine показала неожиданно высокую долю физических продаж - особенно в Европе

Marvel’s Wolverine хорошо стартовала в продажах, но куда интереснее распределение между цифровыми и физическими копиями. По данным Ampere Analysis, около 35% мировых продаж игры пришлось на дисковые версии.

В Европе показатель оказался ещё выше — 51% продаж Marvel’s Wolverine пришёлся на физические копии. При этом ситуация заметно отличается от страны к стране. В Великобритании около двух третей продаж игры составили цифровые версии, тогда как во Франции более двух третей покупателей выбрали физическое издание.

Такие результаты особенно примечательны на фоне постепенного перехода индустрии к полностью цифровым продажам. Sony планирует начать поэтапный отказ от дисков для PlayStation с января 2028 года, однако статистика Marvel’s Wolverine показывает, что физические игры по-прежнему пользуются серьёзным спросом.

По словам аналитика Йоста ван Дрюнена, у игроков сохраняется желание владеть физическими копиями и коллекционировать игры. Поэтому, несмотря на движение индустрии в сторону цифры, рынок пока не готов полностью отказаться от дисков.

Marvel’s Wolverine при этом стала одной из наиболее заметных новинок сентября. Игра также хорошо показала себя на общем рынке, где лидером месяца стала новая тактическая игра Wardogs, а второе место заняла EA Sports FC 27.

Показатель физических продаж Wolverine особенно интересен для Sony: компания постепенно готовится к сокращению роли дисков, тогда как даже крупные современные релизы продолжают демонстрировать высокий спрос на коробочные версии.