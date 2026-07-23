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Marvel's Wolverine 15.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
6.8 346 оценок

Marvel's Wolverine получил сюжетный трейлер с Джин Грей, Командой Икс и новыми врагами

IKarasik IKarasik

Insomniac Games представила новый сюжетный трейлер Marvel’s Wolverine, раскрыв больше деталей истории будущего экшена о знаменитом мутанте.

В ролике показали, что Логан объединится с Джин Грей, чтобы защищать тех, кто оказался под угрозой, а также столкнется с масштабным конфликтом вокруг выживания мутантов. В ходе истории Росомахе предстоит сражаться вместе с Командой Икс против опасных противников, среди которых Боливар Траск, Омега Ред и Леди Смертельный Удар.

Также трейлер подтвердил появление таких враждебных сил, как Риверы и организация Длань, которые станут одними из главных угроз для героя.

Marvel’s Wolverine выйдет 15 сентября 2026 года на PlayStation 5.

Трейлеры 13
36
35
Комментарии:  35
Ваш комментарий
agula98

Выглядит невероятно, ну все таки экз Сони а они всегда были качественные так как их игры должны продавать платформу

22
Yoshemitsu

Святый боже... Что это, рядовой Куча?

13
PuaJl4eJl

Ну не знаю,мне кажется игра 2009 года была лучше про россамаху,где хоть лицо было максимально похоже на Хью Джекмана — актёра, который играл этого персонажа в кино. А тут какой-то разьяренный забулдыга,который забыл принять таблетки...

12
FR1DRIX

Уже жду, ещё нужно Silent Hill Tawn Fall в нагрузку купить.

11
AtomicHeartGames

ВОТ ЭТО Я БУДУ ИГРАТЬ
Я люблю мясо)

9
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