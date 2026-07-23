Marvel's Wolverine получил сюжетный трейлер с Джин Грей, Командой Икс и новыми врагами

Insomniac Games представила новый сюжетный трейлер Marvel’s Wolverine, раскрыв больше деталей истории будущего экшена о знаменитом мутанте.

В ролике показали, что Логан объединится с Джин Грей, чтобы защищать тех, кто оказался под угрозой, а также столкнется с масштабным конфликтом вокруг выживания мутантов. В ходе истории Росомахе предстоит сражаться вместе с Командой Икс против опасных противников, среди которых Боливар Траск, Омега Ред и Леди Смертельный Удар.

Также трейлер подтвердил появление таких враждебных сил, как Риверы и организация Длань, которые станут одними из главных угроз для героя.

Marvel’s Wolverine выйдет 15 сентября 2026 года на PlayStation 5.