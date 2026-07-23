Marvel's Wolverine получил сюжетный трейлер с Джин Грей, Командой Икс и новыми врагами

Insomniac Games представила новый сюжетный трейлер Marvel’s Wolverine, раскрыв больше деталей истории будущего экшена о знаменитом мутанте.
В ролике показали, что Логан объединится с Джин Грей, чтобы защищать тех, кто оказался под угрозой, а также столкнется с масштабным конфликтом вокруг выживания мутантов. В ходе истории Росомахе предстоит сражаться вместе с Командой Икс против опасных противников, среди которых Боливар Траск, Омега Ред и Леди Смертельный Удар.
Также трейлер подтвердил появление таких враждебных сил, как Риверы и организация Длань, которые станут одними из главных угроз для героя.
Marvel’s Wolverine выйдет 15 сентября 2026 года на PlayStation 5.
Выглядит невероятно, ну все таки экз Сони а они всегда были качественные так как их игры должны продавать платформу
Святый боже... Что это, рядовой Куча?
Ну не знаю,мне кажется игра 2009 года была лучше про россамаху,где хоть лицо было максимально похоже на Хью Джекмана — актёра, который играл этого персонажа в кино. А тут какой-то разьяренный забулдыга,который забыл принять таблетки...
Уже жду, ещё нужно Silent Hill Tawn Fall в нагрузку купить.
ВОТ ЭТО Я БУДУ ИГРАТЬ
Я люблю мясо)