Marvel's Wolverine получила финальный трейлер перед релизом на PlayStation 5

Sony Interactive Entertainment и Insomniac Games представили трейлер к выходу Marvel’s Wolverine — последний взгляд на приключение Росомахи перед релизом. Игра станет новым проектом студии, известной по серии Marvel’s Spider-Man, и предложит более мрачный и жестокий взгляд на супергероя Marvel.

В центре истории окажется Логан, который отправляется на поиски ответов о собственном прошлом. Чтобы разобраться в тайне своей личности, Росомахе придётся использовать весь арсенал своих возможностей: острые когти, нечеловеческую силу и знаменитую способность не отступать даже перед самыми опасными противниками.

Разработчики обещают динамичные и жестокие сражения, масштабные экшен-сцены и сюжет, который должен показать характерный для Логана подход к героизму. В отличие от более лёгких приключений Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Wolverine сделает акцент на мрачной стороне персонажа и его беспощадном стиле борьбы.

По ходу путешествия Росомаха встретит несколько знакомых персонажей Marvel. Среди них окажутся Мистик и Омега-Ред, а также вражеская группировка «Риверы», которая станет одним из серьёзных испытаний для Логана. Одни знакомые герои помогут ему в путешествии, тогда как другие окажутся противниками.

История не ограничится одной локацией. Поиски прошлого приведут Росомаху в разные уголки мира, включая Мадрипур, заснеженные территории Канады и Токио. Каждая из этих локаций станет местом для опасных столкновений и позволит показать разные стороны путешествия Логана.

Marvel’s Wolverine разрабатывается Insomniac Games в сотрудничестве с Marvel Games и Sony Interactive Entertainment. Игра выйдет эксклюзивно на PlayStation 5 15 сентября.