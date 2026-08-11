ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marvel's Wolverine 15.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
6.8 349 оценок

Marvel's Wolverine получит свою собственную лимитированную серию PS5 и аксессуары

monk70 monk70

Sony работает над несколькими аксессуарами и консолями, посвящёнными Marvel's Wolverine. Они будут выпущены одновременно с игрой 15 сентября 2026 года.

Жёлтая PS5 Digital Edition будет стоить 649,99 евро, жёлтый контроллер DualSense — 84,99 евро, а контроллер DualSense Marvel's Wolverine Adamantium Limited Edition — также 84,99 евро. Чехлы для PS5 и PS5 Pro, которые можно прикрепить к уже имеющейся у вас консоли, будут продаваться по 74,99 евро каждый.

Предзаказы откроются 19 августа на сайте direct.playstation и в магазинах-партнёрах.

+ ещё 2 картинки
Консоли 30 Трейлеры 14
29
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Pussy Punisher

Неплохо, но подобные панельки на озоне через неделю после релиза появятся.

5
-zotik-

не плохо, яб взял, хотя даже сама игра мне не интересна

2
Джонни Вандам

Желтый геймпад крутой

Ответынамоикоментынечитаю

Вулверин это вульва алины рин?