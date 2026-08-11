Marvel's Wolverine получит свою собственную лимитированную серию PS5 и аксессуары

Sony работает над несколькими аксессуарами и консолями, посвящёнными Marvel's Wolverine. Они будут выпущены одновременно с игрой 15 сентября 2026 года.

Жёлтая PS5 Digital Edition будет стоить 649,99 евро, жёлтый контроллер DualSense — 84,99 евро, а контроллер DualSense Marvel's Wolverine Adamantium Limited Edition — также 84,99 евро. Чехлы для PS5 и PS5 Pro, которые можно прикрепить к уже имеющейся у вас консоли, будут продаваться по 74,99 евро каждый.

Предзаказы откроются 19 августа на сайте direct.playstation и в магазинах-партнёрах.