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Marvel's Wolverine 15.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
6.5 380 оценок

Marvel's Wolverine стала самой низко оценённой игрой Insomniac за 10 лет

monk70 monk70

Появились оценки Marvel's Wolverine на Metacritic, и они оне произвели фурора. У нового супергеройского приключения от Insomniac крепкая боевая система и отличная актёрская игра главных героев, однако сюжет так и не складывается в цельную картину, пик зрелищности боев приходится на слишком ранний этап, а масштаб игры крайне ограничен по сравнению с современными эксклюзивами PlayStation.

По крайней мере, таковы впечатления профильной прессы после прохождения предрелизной версии игры, сформировавших средний балл 77 на Metacritic. Встречаются и восторженные отзывы, но большинство рецензентов разделяют мнение, что игра просто «нормальная». А «нормально» — это, к сожалению, гораздо ниже уровня ожиданий от современной игры Sony.

Эта оценка может измениться по мере поступления новых рецензий, но на данный момент 77 баллов — худший результат для оригинальной игры студии Insomniac со времён их небольшого эксперимента 2016 года, Song of the Deep. Конечно, с тех пор студия в основном выпускала великолепные игры о Человеке-пауке, однако Wolverine все же не дотягивает до высоких оценок таких проектов, как Sunset Overdrive и многие части серии Ratchet & Clank.

Консоли 52 Индустрия 40
87
95
Комментарии:  95
Ваш комментарий
agula98
выпускала великолепные игры о Человеке-пауке

Великолепной была только первая часть, вторая уже была полным гов_ном но ей каким-то чудом нарисовали 90 баллов. По факту у ней как и у Росомахи 70-80 баллов должно было бы быть

45
ОгурчикЮрец

А мне тут один доказывал, что игры Sony - это всегда оценки 8 - 10.

27
MNM 777

Сам пошел нах , карлик )

18
K0t Felix
17
UH815

Да это полюбому виноваты ПК игроки.

( САРКАЗМ )

16
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