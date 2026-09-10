Marvel's Wolverine стала самой низко оценённой игрой Insomniac за 10 лет

Появились оценки Marvel's Wolverine на Metacritic, и они оне произвели фурора. У нового супергеройского приключения от Insomniac крепкая боевая система и отличная актёрская игра главных героев, однако сюжет так и не складывается в цельную картину, пик зрелищности боев приходится на слишком ранний этап, а масштаб игры крайне ограничен по сравнению с современными эксклюзивами PlayStation.

По крайней мере, таковы впечатления профильной прессы после прохождения предрелизной версии игры, сформировавших средний балл 77 на Metacritic. Встречаются и восторженные отзывы, но большинство рецензентов разделяют мнение, что игра просто «нормальная». А «нормально» — это, к сожалению, гораздо ниже уровня ожиданий от современной игры Sony.

Эта оценка может измениться по мере поступления новых рецензий, но на данный момент 77 баллов — худший результат для оригинальной игры студии Insomniac со времён их небольшого эксперимента 2016 года, Song of the Deep. Конечно, с тех пор студия в основном выпускала великолепные игры о Человеке-пауке, однако Wolverine все же не дотягивает до высоких оценок таких проектов, как Sunset Overdrive и многие части серии Ratchet & Clank.