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Marvel's Wolverine 15.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
6.3 423 оценки

Marvel's Wolverine стартовала с оценкой 4,84/5 в PS Store, несмотря на волну критики

monk70 monk70

Marvel’s Wolverine не впечатлила критиков: это первый проект студии Insomniac за почти десять лет, получивший на Metacritic оценку ниже 80 баллов. У игроков также возникли вопросы к дизайну персонажей и геймплею.

Marvel's Wolverine стала самой низко оценённой игрой Insomniac за 10 лет

Тем не менее, после выхода Marvel’s Wolverine игра получила рейтинг 4,84/5 в PlayStation Store (на основе почти 6 тысяч отзывов). Такая реакция фанатов PlayStation разительно отличается от мнения критиков.

Судя по оценкам, игроков эти недостатки не особо смутили — игра им явно пришлась по душе. Кроме того, Marvel’s Wolverine входит в топ-5 продаж в большинстве регионов мира.

Сообщалось, что для успеха игре необходимо разойтись тиражом не менее 6 миллионов копий за первый год; при текущих темпах многие не удивятся, если она приблизится к этому показателю. Впрочем, бюджет игры, превышающий 300 миллионов долларов, все равно выглядит абсурдно высоким.

Несмотря на восторженные отзывы в PS Store, у игры есть заметные проблемы. Также выяснилось, что в качестве консультантов над проектом работала компания Sweet Baby Inc. — это быстро объяснило, почему дизайн персонажей напоминает игру Concord.

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Комментарии:  64
Ваш комментарий
Excited Urie

Что за тупая новость!!! Ясен пень что её купили ровно те уроды что хотели купить и они всегда жрут что даёт сони и невыёбываются!!!!

28
CRAZY rock GAME

Вот и отлично, что и требовалось доказать, отличные продажи хорошей игры, критики не на что не повлияли как я и говорил, просто отлично. А вот sweet baby это дерьмо

24
WishfulWynne

А чо с иплом хейтеры ? 😆

21
Giggity

Это игроки чтоб не жалеть о потраченных 70 баксах, б