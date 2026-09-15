Marvel's Wolverine стартовала с оценкой 4,84/5 в PS Store, несмотря на волну критики

Marvel’s Wolverine не впечатлила критиков: это первый проект студии Insomniac за почти десять лет, получивший на Metacritic оценку ниже 80 баллов. У игроков также возникли вопросы к дизайну персонажей и геймплею.

Тем не менее, после выхода Marvel’s Wolverine игра получила рейтинг 4,84/5 в PlayStation Store (на основе почти 6 тысяч отзывов). Такая реакция фанатов PlayStation разительно отличается от мнения критиков.

Судя по оценкам, игроков эти недостатки не особо смутили — игра им явно пришлась по душе. Кроме того, Marvel’s Wolverine входит в топ-5 продаж в большинстве регионов мира.

Сообщалось, что для успеха игре необходимо разойтись тиражом не менее 6 миллионов копий за первый год; при текущих темпах многие не удивятся, если она приблизится к этому показателю. Впрочем, бюджет игры, превышающий 300 миллионов долларов, все равно выглядит абсурдно высоким.

Несмотря на восторженные отзывы в PS Store, у игры есть заметные проблемы. Также выяснилось, что в качестве консультантов над проектом работала компания Sweet Baby Inc. — это быстро объяснило, почему дизайн персонажей напоминает игру Concord.