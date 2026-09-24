Marvel's Wolverine: утечка раскрыла, что Джин Грей могла стать играбельным персонажем, а также другие вырезанные идеи

Marvel's Wolverine была встречена прохладнее, чем ожидалось от проекта студии Insomniac Games: на данный момент ее средний балл на Metacritic составляет 76, а оценка пользователей — 6,8, что далеко от вершин, покорённых предыдущими работами студии.

Теперь благодаря утечке данных, произошедшей после взлома серверов Insomniac в 2023 году, стали известны идеи и игровые механики, от которых отказались в процессе разработки; выяснилось, что финальная версия игры могла бы выглядеть совершенно иначе.

В файлах, полученных в результате утечки, содержится информация о значительном объёме отброшенного контента. Вот наиболее примечательные моменты:

Джин Грей как играбельный персонаж: был создан рабочий прототип, делающий упор на телекинетические способности героини; планировалось около пяти миссий, в которых игроки могли бы управлять ею.

Ночной Змей (Nightcrawler) как напарник Логана: в итоге студия Insomniac отказалась от этого персонажа, посчитав его роль в сюжете недостаточно значимой, учитывая вес Ночного Змея во вселенной «Людей Икс».

Боевая система с раздельным управлением когтями: на ранних этапах разработки триггеры R2 и L2 должны были отвечать за управление разными группами когтей Логана по отдельности. Позже от этой идеи отказались в пользу более традиционной модели.

Арбалет для Росомахи: Insomniac рассматривала возможность дать герою оружие для дальнего боя, но сама компания Marvel наложила вето на эту идею, посчитав, что такой предмет не вписывается в образ персонажа. Использование вражеского оружия: существовало предложение позволить Логану вытаскивать сюрикены, вонзившиеся в его тело, и швырять их обратно в противников.

Помимо информации об игровых механиках и персонажах, утечка свидетельствует о том, что в процессе разработки размеры некоторых игровых зон были уменьшены. Рассматривались такие локации, как Аляска и Авалон, но в финальную версию они не вошли. Первая миссия игры, судя по файлам, также неоднократно перерабатывалась, прежде чем обрести окончательный вид.

Самая любопытная деталь, касающаяся этих материалов, заключается в том, что значительная часть удалённого контента затрагивала именно те аспекты, на которые чаще всего указывали критики финальной версии игры: недостаточную глубину механик. Например, раздельное управление захватами с помощью кнопок R2 и L2 могло бы добавить боевой системе новых граней, а возможности контроллера DualSense на PS5 наверняка усилили бы ощущение жестокости происходящего.

Аналогичным образом, появление Джин Грей в качестве второго играбельного персонажа не только добавило бы разнообразия, но и предложило бы стиль игры, практически противоположный агрессивному ближнему бою Логана, поскольку ее телекинез работал бы по совершенно иным принципам.

Разумеется, ни одна утечка не может дать ответа на вопрос, сработали бы эти идеи на практике. Разработка игр сопряжена со сложными решениями, и отказ от системы, выглядящей многообещающе на бумаге, может быть верным шагом по причинам, которые не раскрываются в файлах. Однако эти материалы ясно показывают, что студия Insomniac рассматривала более смелые решения для Marvel's Wolverine, но по какой-то причине предпочла более консервативный путь.