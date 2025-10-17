Marvel's Wolverine уже можно добавить в список желаний в PlayStation Store

Sony Interactive Entertainment объявила, что предстоящий PS5-эксклюзив Marvel’s Wolverine уже доступен для добавления в список желаний в PlayStation Store.

Marvel’s Wolverine, которую разрабатывает Insomniac Games, запланирована на осень 2026 года и расскажет о том, как легендарный антигерой ищет ответы о своем прошлом. Когда дело доходит до насилия, Росомаха не церемонится: он будет драться жестоко, когтями разрезая плоть своих врагов с ужасающей точностью, заливая все вокруг кровью и отсекая конечности. Это настоящая интерпретация культового персонажа от той же команды, которая создала Marvel’s Sider-Man 2.

Росомаха, он же Джеймс «Логан» Хоулетт, в игре будет изображен Лиамом Макинтайром и будет взаимодействовать с другими персонажами, включая Мистик и Омега Ред. Что касается разработки, то еще в 2021 году сообщалось, что Брайан Хортон и Кэмерон Кристиан занимают должности креативного директора и игрового директора соответственно, но в октябре 2024 года их сменили Маркус Смит и Майк Дейли.

Marvel’s Wolverine выйдет на PS5 осенью 2026 года.