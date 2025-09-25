Marvel's Wolverine уже столкнулась с цензурой из-за британского закона о безопасности

Marvel's Wolverine наконец-то вернулась после своего первого анонса ещё в 2021 году. После серии утечек и не слишком впечатляющих кадров игра поразила поклонников PlayStation своим новым появлением.

В частности, упор Insomniac на жестокие и кровавые бои получил высокую оценку аудитории. Однако этот элемент, похоже, уже привёл к проблемам в игре: пользователи сообщали о цензуре игры в интернете.

Как сообщалось в Twitter/X, пользователи в Великобритании не могут посмотреть трейлер Marvel’s Wolverine без учётной записи с подтверждением возраста.

В своём последнем посте Ben отметил, что его альтернативный аккаунт в Twitter без подтверждения возраста просто пропустил пост с трейлером. Примечательно, что этот твит вызвал отклики пользователей, поделившихся схожим опытом.

Согласно их сообщениям, Twitter ссылается на местные законы при ограничении показа трейлера, что вызывает опасения за будущее Marvel’s Wolverine.

В связи с местным законодательством мы временно ограничиваем доступ к этому контенту.

В связи с опасениями по поводу цензуры и запрета некоторых игр в Великобритании, Marvel’s Wolverine может оказаться в затруднительном положении в следующем году. Игра делает всё возможное, чтобы вывести сцены насилия и расчленёнки на новый уровень, поэтому британские законы о проверке возраста могут создать интересную ситуацию для предстоящего релиза Insomniac.

Если другие страны последуют примеру Великобритании в следующем году, мировая цензура может стать серьёзным препятствием для этой игры. Примечательно, что пользователи за пределами Великобритании сообщали о похожих сообщениях при попытке просмотра трейлера. Они считают, что причиной является цензура Twitter на кровь и расчленёнку.