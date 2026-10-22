Marvel's Wolverine возглавила сентябрьский чарт в США, показав лучший результат со времён Helldivers 2

Хотя критический прием Marvel's Wolverine оказался не самым восторженным, это явно не отпугнуло покупателей. Приключенческий экшен от студии Insomniac (создателей Marvel's Spider-Man) возглавил список самых продаваемых видеоигр в США в сентябре — и это при том, что релиз состоялся ровно в середине месяца.

Такие данные приводит аналитическая компания Circana. Успех Wolverine обусловлен как цифровыми продажами, так и реализацией физических копий. По словам аналитика Circana Мэта Пискателлы, игра показала «самый высокий объем выручки в месяц запуска» среди всех проектов, изданных Sony, со времен Helldivers 2 (вышедшей в феврале 2024 года). Стоит отметить, что Helldivers 2 вышла одновременно на ПК и PlayStation 5, тогда как Wolverine — эксклюзив для PS5. Кроме того, Helldivers 2 стоила значительно дешевле — 40 долларов против 70 долларов за Wolverine; это означает, что для достижения сопоставимых финансовых показателей Helldivers 2 потребовалось продать больше копий.

Похоже, Wolverine также способствовала росту продаж консоли PS5: выручка от реализации приставки увеличилась на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (отчасти это объясняется повышением цены на консоль). В итоге PS5 стала лидером месяца как по количеству проданных устройств (рост на 22% по сравнению с прошлым годом), так и по объему выручки среди всех игровых консолей. Продажи консолей Switch 2 сократились на 14%, а Xbox — на 27%. По данным компании Circana, для Xbox это стало худшим показателем за сентябрь за всю историю наблюдений — антирекорд, который ранее принадлежал сентябрю 2025 года.

Сентябрь, безусловно, стал одним из самых насыщенных на игровые релизы месяцев в этом году. Это отразилось и на первой десятке чарта: в неё вошли восемь новинок, среди которых — The Blood of Dawnwalker, Onimusha: Way of the Sword, Ace Combat 8: Wings of Theve, эксклюзив для Switch 2 — Fire Emblem: Fortune's Weave, а также эксклюзив для ПК — Wardogs. В топ попала и NBA 2K27: хотя в сентябре ей не удалось занять первое место, игра неожиданно сместила с вершины Resident Evil Requiem и стала самым продаваемым проектом года (на данный момент). Впрочем, вряд ли она удержит этот статус надолго — ведь на горизонте уже маячит GTA 6.