Sony впервые снизила стоимость стандартного цифрового издания Marvel’s Wolverine в PlayStation Store в рамках распродажи «Чёрная пятница». Супергеройский экшен от Insomniac Games получил заметную скидку всего через два месяца после выхода на PlayStation 5.

Обычно стандартное издание Marvel’s Wolverine продаётся в PlayStation Store за $69,99 в США и £69,99 в Великобритании. Однако теперь цифровую версию можно приобрести значительно дешевле.

До 30 ноября игра доступна за $49,69 и £52,49 соответственно, что означает снижение стоимости на 29% в США и на 25% в Великобритании. Для крупного эксклюзива PlayStation 5, вышедшего всего пару месяцев назад, это весьма существенная скидка. Ранее предложения со сниженной ценой уже появлялись для физических копий игры и расширенного цифрового издания, однако стандартная цифровая версия в американском PlayStation Store впервые получила подобное предложение.

Покупателям физических изданий Marvel’s Wolverine также доступны выгодные предложения. В Великобритании игра подешевела в крупных розничных сетях. Самую низкую цену среди обнаруженных предложений установил Amazon, где дисковую версию можно приобрести за £33,32.

Скидки появились и в США. Например, сеть Best Buy предлагает Marvel’s Wolverine за $49,99, что на $20 ниже обычной стоимости.

При этом сама «Чёрная пятница» состоится только 27 ноября, поэтому по мере приближения этой даты нельзя исключать появления дополнительных скидок в других магазинах.

Sony уже объявила о своих предложениях к «Чёрной пятнице», снизив цены на некоторые устройства, аксессуары, игры и другие товары.

Значительную часть акции составляет масштабная распродажа в PlayStation Store, которая уже началась и продлится до конца месяца. В рамках мероприятия доступны десятки предложений, причём многие игры продаются по самым низким ценам за всю историю.

Источник: Push Square