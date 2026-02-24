Marvel's Wolverine выйдет 15 сентября 2026 года

Marvel's Wolverine от Insomniac Games неожиданно получила дату релиза — экшен поступит в продажу 15 сентября 2026 года эксклюзивно для PlayStation 5. Об этом сообщили в PlayStation, отметив, что игру уже можно добавить в список желаемого.
Новый трейлер при этом представлен не был, анонс обошелся лишь кратким тизером, а подробностями разработчики пообещали поделиться весной.
Проект создаётся в сотрудничестве с Marvel Games и предложит самостоятельную историю Росомахи. Игроков ждёт мрачный сюжет о поиске прошлого героя, брутальные схватки с использованием когтей и акцент на ярости и непреклонности персонажа. Для Insomniac это ещё один крупный релиз по вселенной Marvel после успеха серии о Человеке-пауке.
ждем через полгода на РС
Это вряд ли. В лучшем случае через год-полтора. И блокбастеры от собственных студий вроде Рагнарека, Хорайзена и Челпука вообще через два появлялись. Когда на плойке их можно было купить с 70% скидкой, но пекари расхватывали за фуллпрайс. Особенно им Тсусима полюбилась, Сони даже выпилила оную из 180 стран, но разобрали, как горячие пирожки. С Росомахой также будет, фанбаза огромная. Правда, перед ней еще Астробот, тот уже полтора года в эксклюзиве, а потом еще призрак Йотей маячит где-то на горизонте 2027.
пекари могли и бесплатно брать раз уж на то пошло, игры сони вообще без денувы выходят, цусиму никто ни от куда не выпиливал, псн - чисто на добровольной основе, можно и без него играть. астробот - для любителей платформеров, куда менее популярный жанр чем экшн от 3 лица. ютей не вызывает даже 1\10 интереса от цусимы
вот доказательство что цусима без проблем покупалась\активировалась(так дешевле) в день релиза на любом регионе снг
ну все начинаю копить на сосноль , Та игра которую я бы взял
Не уверен, что игра совершит какой-то прорыв, учитывая что Человек-Паук 2 вышел стерильным, без наказаний за проваленные QTE и с абсурдной повесткой.
Очень надеюсь, что Инсомниаки как минимум не облажаются с историей персонажа.
Логан будет геем, скринь
Будет поклоняться сильным и независимым женщинам. )
Мужчинам)
ахеренно. открывайте предзаказы
Опять наепали нас как с готики ремейка что анонс 1 квартал будет.
Круто! Жду!
Я только подумал когда выход)))))
Инклю3ивно для плойки? Плохо будем ждать на ПК. По сути единственная игра от сони, которую жду.
"Новый трейлер при этом представлен не был, анонс обошелся лишь кратким тизером" - надеюсь, не впопыхах, пытаясь втиснуться в окно релизов до ГТА 6.
Преедсказуемо. Решили не затягивать и застолбили дату. Пусть конкуренты теперь мечутся между молотом в сентябре и наковальней в ноябре.
Что то аж как то странно!!! спонтанно назвали дату... без трейлера или очередной презентации=) или это будет проходняк (хотя по трейлеру геймплея не скажешь) или у них просто сроки горят и выйдет что то еще интересное! (или просто для инвесторов дата)