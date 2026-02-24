Marvel's Wolverine выйдет 15 сентября 2026 года

Marvel's Wolverine от Insomniac Games неожиданно получила дату релиза — экшен поступит в продажу 15 сентября 2026 года эксклюзивно для PlayStation 5. Об этом сообщили в PlayStation, отметив, что игру уже можно добавить в список желаемого.

Новый трейлер при этом представлен не был, анонс обошелся лишь кратким тизером, а подробностями разработчики пообещали поделиться весной.

Проект создаётся в сотрудничестве с Marvel Games и предложит самостоятельную историю Росомахи. Игроков ждёт мрачный сюжет о поиске прошлого героя, брутальные схватки с использованием когтей и акцент на ярости и непреклонности персонажа. Для Insomniac это ещё один крупный релиз по вселенной Marvel после успеха серии о Человеке-пауке.