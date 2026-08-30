Marvel's Wolverine займёт почти 80 ГБ на PS5 - предзагрузка начнётся 8 сентября

Размер Marvel’s Wolverine составит 79,36 ГБ — соответствующая информация появилась в базе PlayStation. Для крупного сюжетного эксклюзива это довольно внушительный объём, особенно учитывая, что игра выходит только на PS5.

Предзагрузка начнётся 8 сентября, примерно за неделю до полноценного релиза. Сама Marvel’s Wolverine выйдет 15 сентября.

По предварительным данным, релиз состоится в 00:00 15 сентября по московскому времени. При этом в некоторых регионах игра может стать доступна раньше из-за разницы во времени.

Таким образом, владельцам PS5 стоит заранее освободить около 80 ГБ на SSD, если они планируют начать прохождение сразу после релиза. Официальные обзоры и оценки игры ожидаются 10 сентября.