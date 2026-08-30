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Marvel's Wolverine 15.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
6.7 364 оценки

Marvel's Wolverine займёт почти 80 ГБ на PS5 - предзагрузка начнётся 8 сентября

IKarasik IKarasik

Размер Marvel’s Wolverine составит 79,36 ГБ — соответствующая информация появилась в базе PlayStation. Для крупного сюжетного эксклюзива это довольно внушительный объём, особенно учитывая, что игра выходит только на PS5.

Предзагрузка начнётся 8 сентября, примерно за неделю до полноценного релиза. Сама Marvel’s Wolverine выйдет 15 сентября.

По предварительным данным, релиз состоится в 00:00 15 сентября по московскому времени. При этом в некоторых регионах игра может стать доступна раньше из-за разницы во времени.

Таким образом, владельцам PS5 стоит заранее освободить около 80 ГБ на SSD, если они планируют начать прохождение сразу после релиза. Официальные обзоры и оценки игры ожидаются 10 сентября.

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Комментарии:  21
Ваш комментарий
QuerulousLytton

как-то многовато для линейного боевичка

15
jax baron

я рофлов не понял - нет открытого мира а весит как паук 1 ремастер со всеми длс - чё за куйня?

10
stephenBROP

накопитель ps5 не жалко пусть хоть все 800 гб займет

7
WishfulWynne

Отлично ждём

3
Константин335

Нормально весит

1