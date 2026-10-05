Marvel's Wolverine запустили на ПК без эмулятора - автор эксперимента заявляет о 60 FPS на RTX 5060

Энтузиаст продемонстрировал экспериментальную PC-сборку Marvel’s Wolverine, которая запускается непосредственно на компьютере без использования эмулятора PS5. О проекте рассказал пользователь Clean-Market5761.

Автор отдельно подчёркивает, что речь идёт не о KyTyPS5 и не о решениях, преобразующих исполняемые файлы PS5 для запуска на компьютере. По его словам, он экспериментирует именно с созданием PC-билда игры и соответствующего исполняемого файла.

В комментариях разработчик сообщил, что на GeForce RTX 5060 Marvel’s Wolverine работает примерно при 60 FPS большую часть времени. На Radeon RX 9070 XT, по его словам, производительность достигает примерно 100–110 FPS. Эти показатели пока являются данными самого автора эксперимента и независимо не подтверждались.

Для работы над проектом он использовал материалы более ранней утёкшей версии Marvel’s Wolverine, которые помогли разобраться с созданием исполняемого файла для ПК. При этом текущий эксперимент, как утверждает автор, основан на более свежем dev-билде с обновлёнными моделями и миссиями.

При этом экспериментальная сборка пока далека от полноценного состояния. Сам автор называет её «глючной и багованной». В текущей версии у Росомахи отсутствует модель лица: разработчик временно отключил её из-за проблем с PS5-библиотекой шейдеров, необходимой для корректного отображения волос, поскольку её использование приводит к зависанию игры.