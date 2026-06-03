Море крови, Джин Грей и Брутальный Росомаха - зрелищный геймплей Marvel's Wolverine

Презентации PlayStation State of Play началась с полноценного и масштабного показ одного из самых главных осенних хитов этого года — брутального экшена Marvel’s Wolverine. Студия Insomniac Games порадовала поклонников комиксов расширенным семиминутным геймплейным трейлером, в котором наконец-то продемонстрировала особенности своей кровавой механики в действии.

События фрагмента стартуют в лучших традициях блокбастеров: перед главным героем стоит четкая задача — спасти группу мутантов до того, как вооруженные наемники переправят их на секретных судах в неизвестном направлении. В погоне за важной рыжеволосой зацепкой, Логан устраивает наемникам настоящую мясорубку на территории закрытого индустриального парка и портовых верфей. Трейлер активно жонглирует темпом: разработчики показали стелс-сцены, в которых мутант выслеживает часовых, опираясь на острый звериный нюх, и классический жесткий контактный бой. Примечательно, что сражения отличаются высоким уровнем кинематографичной агрессии — Росомаха кромсает бандитов в клочья, использует эффектные добивания, впечатывает противников в объекты окружения когтями и даже отражает часть ударов массивных «джаггернаутов».

А финальный сегмент демо показал эпичную постановку погони на мосту, в которой Росомаха эффектно перескакивал по летящим машинам и нападал на несущуюся грузовую фуру наемников, поклонники Sony тут же уловили яркие ностальгические вайбы культовой дорожной погони в Непале из Uncharted 2.

Как заявляют сами создатели, «в условиях, когда судьбы людей и мутантов висят на волоске, Логан понимает, что миру необходим супергерой... однако на сей раз придется довольствоваться Росомахой» — и в этом весь циничный тон новой игры.

Стоит отметить, что весь геймплей выглядит действительно брутально, динамично и агрессивно. Несмотря на схожий движок и элементы постановки, боевка в корне отличается от изящной акробатики дилогии про Человека-Паука. Единственным спорным и дискуссионным фактом в стала лишь физика крови. Обилие расчлененки и взрослого рейтинга определенно идет на пользу жестокости мутанта, но местами эффекты налипания и разлетающейся крови смотрелись слишком «мультяшно» и чересчур гиперболизированно. Однако до финальной полировки у студии еще есть время.

Релиз Marvel’s Wolverine эксклюзивно состоится 15 сентября 2026 года для PlayStation 5. Предзаказы на цифровые версии уже официально открыты в PS Store.