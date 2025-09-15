MP1st: Marvel's Wolverine планируют выпустить в 2026 году; Marvel's Venom по-прежнему в разработке

Издание MP1st, которое ранее отметилось достоверными утечками касательно The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered и ряда других игр, поделилось информацией касательно планов Insomniac Games на будущие проекты.

По данным издания, Marvel's Wolverine планируется к выходу в 2026 году. Кроме того, MP1st утверждает, что Marvel's Venom по-прежнему находится в разработке, несмотря на отсутствие официального анонса и информации об игре.

Издание считает, что игра про Венома находится в стадии пре-продакшена и выйдет уже после Росомахи.