MP1st: Marvel's Wolverine планируют выпустить в 2026 году; Marvel's Venom по-прежнему в разработке

Издание MP1st, которое ранее отметилось достоверными утечками касательно The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered и ряда других игр, поделилось информацией касательно планов Insomniac Games на будущие проекты.
По данным издания, Marvel's Wolverine планируется к выходу в 2026 году. Кроме того, MP1st утверждает, что Marvel's Venom по-прежнему находится в разработке, несмотря на отсутствие официального анонса и информации об игре.
Издание считает, что игра про Венома находится в стадии пре-продакшена и выйдет уже после Росомахи.
Может оно и к лучшему что слили тогда файлы игры, из того что я там увидел игра была дешёвым мусором. Так хоть булки напрягут и переделают.
Мне казалось, что за прошедшее время, даже дураки осознали, что оценивать проект по его прототипу, даже не альфа версии, а просто прототипу и выдвигать утверждения "игра была дешевым мусором" - крайне глупо. Ан нет, как оказалось, еще остались такие люди
ты плохо видел, там многое было норм (ты альфу в альфе видел - держу в курсе)
И нафиг им время на Венома тратить... Последний их спайдер показал, что в их веноме нет ничего примечательного и интересного ни в геймплее, ни в..... геймплее....