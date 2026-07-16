"Мы хотим физические копии": новый трейлер Marvel's Wolverine утонул в требованиях вернуть диски

Sony неожиданно выпустила новый трейлер Marvel's Wolverine, однако обсуждать показанные кадры игроки почти не стали. Вместо этого комментарии под видео оказались массово заполнены требованиями сохранить физические издания игр.

Под роликом тысячи пользователей оставляют одинаковые сообщения: «We want physical games» («Мы хотим физические игры»), «Can't wait for my PHYSICAL COPY» («Жду свою физическую копию») и десятки других вариаций с призывами не отказываться от дисков.

На фоне этого практически незамеченными остались сами детали трейлера, хотя в нём впервые подтвердили появление Леди Смертельный Удар (Lady Deathstrike), а также показали неожиданное сотрудничество Росомахи и Саблезубого.

Такая реакция стала продолжением недавнего скандала вокруг решения Sony отказаться от выпуска новых игр PlayStation на физических носителях начиная с 2028 года. По мнению игроков, компания слишком быстро отказывается от дисков, несмотря на высокий спрос на коллекционные и физические версии игр.

Интересно, что подобная ситуация наблюдается не только под трейлером Marvel's Wolverine. Пользователи массово публикуют аналогичные комментарии практически под всеми новыми роликами на официальном YouTube-канале PlayStation, превращая их в своеобразную акцию протеста.

При этом Marvel's Wolverine всё же выйдет на физическом диске — ранее это уже подтверждала студия Insomniac Games. Однако для многих игроков эта игра стала символом конца целой эпохи, ведь она, вероятно, окажется одной из последних крупных эксклюзивных игр PlayStation, получивших полноценное дисковое издание.