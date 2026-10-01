На базовой PS5 появилась технология ИИ-апскейлера QSSR - она приблизит качество изображения к уровню PS5 Pro

Sony представила Quick Spectral Super Resolution (QSSR) — новую технологию масштабирования изображения на основе искусственного интеллекта, которая впервые позволит использовать преимущества подхода PSSR на обычной PS5. Ранее более требовательная технология была доступна только владельцам PS5 Pro.

QSSR создана в рамках совместного с AMD проекта Amethyst. По словам Sony, разработчики оптимизировали архитектуру нейросети и саму реализацию алгоритма, чтобы добиться необходимой производительности на стандартной PS5. В результате технология должна повышать чёткость изображения и стабильность мелких деталей во время движения.

Первыми QSSR получили Marvel’s Wolverine и Ghost of Yōtei — для обеих игр вышли обновления с дополнительной графической настройкой. В Insomniac Games отмечают, что технология позволяет лучше сохранять детали окружения и стабильность изображения в динамичных сценах, тогда как Sucker Punch отдельно подчёркивает улучшение проработки персонажей и окружающего мира.

При этом Sony не позиционирует QSSR как полную замену PSSR. Компания продолжит считать PSSR стандартом для PS5 Pro, тогда как QSSR стала более производительной версией, рассчитанной на возможности обычной PS5.

Важнее всего то, что QSSR не останется эксклюзивом двух игр. Sony заявила, что новая библиотека будет широко доступна разработчикам PlayStation. Это создаёт возможность для появления технологии в большем количестве проектов и постепенно расширяет преимущества ИИ-масштабирования за пределы PS5 Pro.