На фоне дефицита PS5 Pro и ажиотажа вокруг GTA 6 Sony запустила новую акцию с PS5 и Marvel's Wolverine

Sony продолжает использовать Marvel's Wolverine для продвижения PlayStation 5. В Японии компания запустила специальную акцию, позволяющую приобрести PS5 Digital Edition, отдельный дисковод и физическую копию игры по сниженной общей цене.

Акция стартовала 2 ноября и проходит в крупных японских торговых сетях, включая Amazon Japan, Bic Camera, Sofmap, Yamada, Kojima, Edion и TSUTAYA. Конкретный размер скидки и сроки её действия зависят от магазина.

Для участия необходимо одновременно приобрести три товара: японскую PS5 Digital Edition, дисковод и дисковую версию Marvel's Wolverine. Рекомендованная цена самой консоли составляет 55 000 иен, а игры — 8 980 иен.

С 19 ноября в акции также будет участвовать новая PS5 Digital Edition Midnight Black, предназначенная для японского рынка. Она сохранит цену в 55 000 иен и сможет работать с физическими играми после подключения отдельного дисковода.

Примечательно, что Sony усиливает продвижение обычной PS5 через Marvel's Wolverine на фоне заметных проблем с доступностью более дорогой PS5 Pro. В октябре модель была распродана у большинства крупнейших американских ретейлеров, включая Amazon, Best Buy, Walmart, Target, GameStop и официальный PlayStation Direct. Отдельные пополнения запасов исчезали за считаные минуты, а цены у сторонних продавцов доходили примерно до $1400.

Дополнительное давление на рынок создаёт приближающийся релиз GTA 6. После крупного показа игры в Великобритании недельные продажи PS5 выросли примерно на 33%, а ряд магазинов столкнулся с нехваткой консолей. Ещё летом представители розницы предупреждали, что из-за ограниченных поставок комплектующих запасов PS5 и Xbox может не хватить для удовлетворения спроса перед релизом GTA 6.

При этом сама Marvel's Wolverine уже показала, что способна продавать не только игры, но и железо. В сентябре она стала самой продаваемой игрой месяца в США, а выручка от продаж PS5 выросла на 43% год к году. Аналитик Circana Мэт Пискателла отдельно отмечал, что комплект консоли с Wolverine был распродан и помог заметно увеличить продажи PlayStation 5 в неделю релиза.

Таким образом, новая японская акция продолжает стратегию Sony по использованию Marvel's Wolverine как одного из ключевых драйверов продаж PS5 в преддверии особенно напряжённого для консольного рынка периода.