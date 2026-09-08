ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marvel's Wolverine 15.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
6.6 379 оценок

На PS5 стартовала предзагрузка Marvel's Wolverine - эмбарго на обзоры спадёт 10 сентября

AceTheKing AceTheKing

В ночь на 8 сентября на консолях PlayStation 5 началась предварительная загрузка экшена Marvel's Wolverine от студии Insomniac Games.

Релиз игры состоится ровно через неделю, а пока владельцы PS5 могут заранее скачать проект, чтобы приступить к игре сразу после официального запуска. Для установки потребуется 81,4 ГБ свободного места на внутреннем накопителе, что является стандартным объёмом для современных ААА-игр.

Первые обзоры Marvel's Wolverine от зарубежных профильных изданий появятся в сети вечером 10 сентября.

Консоли 52
56
73
Комментарии:  73
Ваш комментарий
vegas99

Онли ПС5 для элиты, пк холопов опять обделили 😂

31
Great Attractor

Уже предзагружаю

31
John Paltrow
13
Властелин Сосцов

что за хрень эта эмбарго? вы че президент сша, чтоб ставить эмбарго? какой тупизм, чтоб не навредить продажам ага

9
Шрек vs DLSS 5

Винчик выходит, винчик! Активируй куколдское чутьё, чтобы найти...

8
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ