На PS5 стартовала предзагрузка Marvel's Wolverine - эмбарго на обзоры спадёт 10 сентября

В ночь на 8 сентября на консолях PlayStation 5 началась предварительная загрузка экшена Marvel's Wolverine от студии Insomniac Games.

Релиз игры состоится ровно через неделю, а пока владельцы PS5 могут заранее скачать проект, чтобы приступить к игре сразу после официального запуска. Для установки потребуется 81,4 ГБ свободного места на внутреннем накопителе, что является стандартным объёмом для современных ААА-игр.



Первые обзоры Marvel's Wolverine от зарубежных профильных изданий появятся в сети вечером 10 сентября.