Надёжный инсайдер сообщает, что Marvel's Wolverine от Insomniac Games будет представлена на следующей State of Play

Источники надёжного инсайдера Тома Хендерсона сообщили, что Marvel's Wolverine от Insomniac Games готова к официальной презентации впервые после PlayStation Showcase 2021 года.
По словам источников, пожелавших остаться анонимными, поскольку не могут раскрывать планы компании, PlayStation в настоящее время планирует следующее мероприятие State of Play к концу сентября.
Другие источники сообщили, что Marvel's Wolverine от Insomniac Games «почти наверняка» будет представлена на мероприятии, поскольку работа над следующим трейлером уже завершена. Если игра не появится на State of Play, то трейлер, несомненно, выйдет в ближайшие несколько месяцев, а следующим вероятным кандидатом является The Game Awards.
Marvel's Wolverine от Insomniac Games столкнулась с некоторыми проблемами в разработке после атаки вируса-вымогателя в декабре 2023 года, в ходе которой в сеть попали информация о сотрудниках и значительное количество игровых кадров. Взлом привёл к некоторым изменениям в планах игры, но масштаб этих изменений пока неизвестен.
