Надёжный инсайдер сообщает, что Marvel's Wolverine от Insomniac Games будет представлена на следующей State of Play

Источники надёжного инсайдера Тома Хендерсона сообщили, что Marvel's Wolverine от Insomniac Games готова к официальной презентации впервые после PlayStation Showcase 2021 года.

По словам источников, пожелавших остаться анонимными, поскольку не могут раскрывать планы компании, PlayStation в настоящее время планирует следующее мероприятие State of Play к концу сентября.

Другие источники сообщили, что Marvel's Wolverine от Insomniac Games «почти наверняка» будет представлена ​​на мероприятии, поскольку работа над следующим трейлером уже завершена. Если игра не появится на State of Play, то трейлер, несомненно, выйдет в ближайшие несколько месяцев, а следующим вероятным кандидатом является The Game Awards.

Marvel's Wolverine от Insomniac Games столкнулась с некоторыми проблемами в разработке после атаки вируса-вымогателя в декабре 2023 года, в ходе которой в сеть попали информация о сотрудниках и значительное количество игровых кадров. Взлом привёл к некоторым изменениям в планах игры, но масштаб этих изменений пока неизвестен.