Marvel's Wolverine 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.6 215 оценок

Надёжный инсайдер сообщает, что Marvel's Wolverine от Insomniac Games будет представлена на следующей State of Play

monk70 monk70

Источники надёжного инсайдера Тома Хендерсона сообщили, что Marvel's Wolverine от Insomniac Games готова к официальной презентации впервые после PlayStation Showcase 2021 года.

По словам источников, пожелавших остаться анонимными, поскольку не могут раскрывать планы компании, PlayStation в настоящее время планирует следующее мероприятие State of Play к концу сентября.

Другие источники сообщили, что Marvel's Wolverine от Insomniac Games «почти наверняка» будет представлена ​​на мероприятии, поскольку работа над следующим трейлером уже завершена. Если игра не появится на State of Play, то трейлер, несомненно, выйдет в ближайшие несколько месяцев, а следующим вероятным кандидатом является The Game Awards.

Marvel's Wolverine от Insomniac Games столкнулась с некоторыми проблемами в разработке после атаки вируса-вымогателя в декабре 2023 года, в ходе которой в сеть попали информация о сотрудниках и значительное количество игровых кадров. Взлом привёл к некоторым изменениям в планах игры, но масштаб этих изменений пока неизвестен.

5
5
Комментарии: 5
Yoshemitsu

Поставлю на карандаш. Если ничего не будет до конца сентября, то 70 обезьян и его надежные анонимные инсайдеры - лохи.

2
Tiger Goose

Надёжный инсайдер Даниил Волков.

ЮрийSport

Давай Сони, выпусти уже что-нибудь впечатляющее в этом поколении!

TheCalvariam

Расомаха это что то впечатляющее? Ну такое себе чел...

1
Гена_хет-трик_Букин

по слитому билду понятно что копирка под паука будет