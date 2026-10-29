Не прошло и двух месяцев после релиза: главный эксклюзив PS5 Marvel's Wolverine уже достигает 35 FPS на ПК

Эмуляция Marvel's Wolverine на ПК продолжает быстро развиваться. В сети опубликовали новый тест игры, в котором производительность во время полноценного боя уже приблизилась к 35 кадрам в секунду.

На этот раз использовалась не основная версия KytyPS5, а экспериментальный форк KytyPS5-Frank от разработчика под ником mn3ema. В ролике демонстрируется динамичный бой Росомахи с Омегой Рэдом, во время которого счётчик производительности держится примерно в районе 27–30 FPS.

Тестирование проводилось на ПК с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, видеокартой GeForce RTX 4080 ASUS ROG Strix OC и 64 ГБ оперативной памяти DDR5-6000. Также использовался SSD WD Black SN850X объёмом 4 ТБ и оригинальный контроллер DualSense. Запускалась версия Marvel's Wolverine PPSA03671 1.001.005.

Результат особенно заметен на фоне состояния эмуляции в начале октября. Тогда на аналогичной системе с Ryzen 7 9800X3D и RTX 4080 большая часть игрового процесса работала примерно при 6–9 FPS, а отметка в 20 кадров в секунду достигалась лишь в отдельных менее тяжёлых сценах. Теперь близкая к 30 FPS производительность демонстрируется непосредственно во время насыщенного боя.

До полноценной эмуляции, впрочем, ещё далеко. В новом ролике заметны периодические рывки, графические ошибки и проблемы с отдельными текстурами. Автор теста отмечает, что часть сильных подтормаживаний возникает во время компиляции шейдеров и становится менее заметной после формирования кэша и повторного прохождения уже посещённых участков.

Темпы развития особенно примечательны с учётом возраста самой игры. Marvel's Wolverine вышла эксклюзивно на PlayStation 5 15 сентября 2026 года. Менее чем через полтора месяца после релиза один из экспериментальных форков KytyPS5 уже способен запускать полноценные игровые сцены с производительностью, которая пусть и постепенно, но всё же приближается к 40 FPS на мощном ПК.