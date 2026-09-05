Неизвестный стример показал Marvel's Wolverine за две недели до релиза - Sony заблокировала его эфир

Неизвестный стример начал показывать прохождение Marvel’s Wolverine на Twitch примерно за две недели до официального выхода игры. Он направил камеру на экран телевизора и транслировал игровой процесс аудитории из 40–50 человек.

До этого стример пытался проводить эфиры на Kick и TikTok Live, но их постоянно удаляли. В итоге он перебрался на Twitch и заявил, что стал первым человеком, сыгравшим в новую игру. При этом он не раскрыл, откуда получил копию.

В данный момент Sony заблокировала трансляцию. Вместо видео появилось сообщение: «Контент с этого канала был удалён по запросу правообладателя». После этого стример продолжил публиковать скриншоты и короткие фрагменты прохождения в TikTok и Instagram.

Есть предположение, что копия могла попасть к нему через доставку. В профиле стримера указано наличие CDL-сертификата, который требуется американским водителям грузовиков, а сам он намекнул на работу в этой сфере. Однако подтверждений тому, что игру действительно украли из поставки, нет.

Жалоба Sony стала одним из самых убедительных признаков того, что видео показывало настоящую игру, а не поддельные материалы или ролики, созданные с помощью ИИ. Судя по всему, стример действительно получил неавторизованную копию Marvel’s Wolverine до релиза.

Похожий случай произошёл со Starfield в 2023 году. Тогда Дарин Харрис опубликовал более 45 минут геймплея и пытался продавать дополнительные копии игры. Позже его обвинили в краже 67 экземпляров со склада логистической компании.